Città

SARONNO – Con l’arrivo di novembre, molti nuovi dirigenti hanno preso posto nelle scuole del circondario: Gabriele Musarò, volto noto in città, non è stato l’unico a assumere l’incarico già in corso d’anno. A Saronno, all’Ic Aldo Moro è arrivata Lucia Portaro. Sabrina Gaspari e Natalia Basilico tornano, quindi, ad occuparsi degli istituti di Gerenzano e Cislago.

Per la provincia di Varese, diventa dirigente dell’istituto comprensivo di Venegono Superiore Alessandra Napolano. A Tradate, invece, il liceo Marie Curie passa sotto la gestione di Antonella De Simone, mentre l’istituto tecnico Montale a Salvatore Mastrosimone e all’istituto comprensivo Galiliei di Tradate arriva Raffaella Ferrari. A Caronno Pertusella resta fino al 31 dicembre Giuseppina Pellea.

A Cogliate e, quindi, anche nelle scuole di Ceriano Laghetto arriva Maria Beatrice Murdaca; a Lazzate e nelle scuole di Misinto, Rita Lucia Fraioli.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: piazza Conciliazione di Uboldo)