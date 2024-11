Cronaca

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha lanciato un avviso urgente rivolto a tutti i cittadini, in seguito a segnalazioni di tentativi di truffa a domicilio. Alcuni individui si stanno spacciando per tecnici Enel per farsi aprire la porta delle abitazioni. Le autorità confermano che si tratta di una truffa e raccomandano di non aprire la porta a persone sconosciute.

Il Comune invita tutti a prestare massima attenzione e a informare parenti, amici o vicini di questa minaccia. È fondamentale evitare di consegnare denaro o oggetti di valore a chiunque si presenti senza preavviso.

Per ogni dubbio o emergenza, i cittadini possono contattare:

Il numero unico per le emergenze 112

La polizia locale di Gerenzano al numero 0296399128, cellulare 3473615414, o via email a [email protected]

La caserma dei carabinieri di Saronno al numero 0296367000

La caserma dei carabinieri di Cislago al numero 0296382263

Le autorità invitano tutti a segnalare qualsiasi tentativo sospetto, contribuendo a garantire la sicurezza della comunità.

13112024