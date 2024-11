Città

SARONNO – Doppia lite nella notte in via Maestri del Lavoro a Saronno: indagini in corso.

Fallito il colpo dei truffatori a Origgio che, nei giorni scorsi, hanno cercato di ingannare due coppie di anziani. Il metodo sempre lo stesso: i due si sono finti operatori di Enel e di Alfa, suonando al campanello delle coppie dicendo di dover controllare gli impianti, a causa di alcuni problemi sulla rete.

Multe per il mancato pagamento del canone Rai.

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Gerenzano: alle 15.30 nella periferica via Inglesina, nella zona alla intersezione con via Fratelli Cervi, sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ad auto-infermieristica ed all’ambulanza, ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, fatto decollare da Como.

I carabinieri di Turate hanno scoperto numerose targhe rubate all’interno del garage di un’abitazione situata in via Roma, proprio nelle vicinanze del locale comando delle forze dell’ordine. Il box risulta in uso ad una coppia residente in paese.

