LOMAZZO – Partono oggi, 13 novembre, i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Brianza, commissionato dal Consorzio Parco Lura. Questo progetto mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona, offrendo un nuovo spazio sicuro per pedoni e ciclisti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, saranno attuate alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dal 13 novembre a mezzanotte fino al 15 novembre alla stessa ora viene istituita la chiusura totale di via Brianza nel tratto compreso tra l’incrocio con via Monte Resegone/Negri e il confine con il Comune di Bregnano. Sono inoltre vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nello stesso tratto.

Per i residenti, il transito è consentito nel tratto di via Brianza compreso tra i numeri civici 1 e 12. Anche via Carcano, nel tratto tra via Pasta e via Monte Resegone/Negri, è chiusa al traffico per tutta la durata dei lavori.

Il Comune di Lomazzo invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le deviazioni previste, scusandosi per i disagi temporanei e sottolineando l’importanza del progetto per una mobilità più sicura e sostenibile nella zona.

