ORIGGIO – Venerdì 15 novembre il parco dei Mughetti organizza un evento dedicato alla conservazione dei prati stabili e alla loro biodiversità.

La serata si aprirà alle 21, nella sala “I Sindaci” in via Manzoni (Origgio), con la presentazione del progetto “In.Seeds – Biodiversità insubrica”, nato per valorizzare questi preziosi ecosistemi. Il progetto è frutto della collaborazione tra il parco dei Mughetti, l’istituto Oikos Ets, il parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il parco regionale del Monte Barro-Centro Flora Autoctona e il comune di Castelnuovo Bozzente, ed è stato finanziato dalla fondazione Cariplo attraverso il bando Ruralis 2023.

A seguire, sarà proiettato il documentario I prati, un paradiso perduto? del regista Jan Haft, vincitore del Premio regione Lombardia al Sondrio Film Festival 2020. Questo film offre uno sguardo approfondito sulla ricchezza naturale dei prati stabili e riflette sulla progressiva riduzione di questi habitat, così vitali per l’equilibrio ecologico e la biodiversità del territorio. Un’occasione imperdibile per chi vuole comprendere l’importanza della tutela ambientale e dei nostri ecosistemi locali.

