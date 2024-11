Cronaca

SARONNO – “Sono cresciuto a Saronno, e vedere una scena di violenza su un giovane visibilmente spaventato mi ha lasciato senza parole. Ho fermato l’auto in mezzo alla strada e sono intervenuto. Gli aggressori sono fuggiti nonostante io abbia tentato di fermarli, ma spero vengano rintracciati e chiamati a rispondere della loro violenza.”

È il racconto del saronnese che ieri, lunedì 12 novembre, è intervenuto per aiutare uno studente in difficoltà. L’episodio si è verificato intorno alle 13,30 mentre l’uomo stava percorrendo in auto via Primo Maggio.

“Ho visto tre ragazzi a lato strada che picchiavano uno studente riverso a terra evidentemente sofferente e dolorante” Il saronnese ha bloccato l’auto e ha urlato ai ragazzi di fermarsi. I tre si sono dati alla fuga: “Mi sono assicurato subito delle condizioni della vittima e poi ho provato a inseguirli, cercandoli anche sul pullman, ma si erano già dileguati. Spero che le forze dell’ordine riescano a trovarli per prevenire altre aggressioni.”

Il saronnese ha continuato a prendersi cura del ragazzo: “Mi sono offerto di accompagnarlo a casa o di chiamare i suoi genitori, ma è arrivato un amico con la madre e si sono occupati loro di riportarlo a casa.”

Solo la scorsa settimana si è verificata un’altra aggressione a un liceale residente nel comprensorio, sempre all’uscita da scuola: in quell’occasione gli aggressori puntavano al giaccone e sono riusciti a sottrargli una collana.

Poche settimane fa, alla fermata del pullman in via Varese, intorno alle 14, un altro studente è stato colpito con un violento pugno che lo ha fatto cadere a terra, rendendo necessario l’intervento immediato dell’ambulanza e dei carabinieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti