SARONNO – “Abbiamo sentito un fragore, come due frustate: erano gli spari che hanno colpito alla mano lo straniero in bicicletta”. E’ il resoconto del testimone che stamattina lunedì 13 novembre, ha assistito alla rapina con sparatoria avvenuta con via Parini nel quartiere sportivo di Saronno.

“Abbiamo sentito un rumore fortissimo per due volte. Sono uscito in strada – racconta – ed ho visto un capannello di persone che aiutava un uomo che sanguinava alla mano destra. Urlava per il dolore. Era stato colpito alla mano dagli spari”.

Al momento è davvero presto per ricostruire l’accaduto ma si parla di una rapina messa a segno ai danni di uno straniero che in bicicletta si stava recando in posta: “L’uomo ci ha detto che gli avevano portato via tutto dai soldi ai documenti”.

Altri testimoni parlano di un’auto nera che si è allontanata sgommando: “E’ passata col rosso incurante delle altre vetture”

Sul posto allertati da passanti e residenti sono accorsi carabinieri e ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che ha soccorso, secondo quanto riportato dal sito Areu, un 37enne in codice giallo. La zona sarebbe ora completamente bloccata per i rilievi del caso.

(foto archivio)

