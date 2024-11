Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Daniele Cruccu relativo all’incontro con l’assessore Serena Nasta.

A seguito del lavoro da me svolto in questi sei mesi riguardo alla gestione dei rifiuti e delle numerose segnalazioni fatte all’ufficio tecnico, e grazie alla disponibilità dell’assessore Serena Nasta, sono riuscito a ottenere un appuntamento con lei per discutere criticità e problematiche, anche specifiche, relative al ritiro del secco, alla raccolta differenziata e a possibili soluzioni a lungo termine.

L’assessore si è dimostrata disponibile e aperta al dialogo, raccogliendo ogni informazione e dettaglio da me riportato, con l’obiettivo di avere una visione a 360 gradi del problema e affrontarlo al meglio.

Sono soddisfatto non solo di essere stato ascoltato, ma anche di aver portato alla luce un problema che, oltre a essere economico e ambientale, ha ripercussioni sulla salute e sulle finanze. Questo dimostra che non è necessario avere titoli, ruoli particolari o riconoscimenti per lavorare attivamente per la collettività e collaborare nella risoluzione dei problemi che affliggono il nostro paese, soprattutto attraverso un dialogo diretto con l’amministrazione.

Concludo esprimendo l’auspicio che chi è attualmente eletto in opposizione, ma non trova il tempo, la volontà o la possibilità di svolgere il proprio ruolo in modo proattivo, lasci spazio a chi, oltre ad avere le competenze e la volontà, possa farlo costantemente, a beneficio di tutta la comunità.