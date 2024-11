Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con leggere stratificazioni nuvolose in transito in serata; non sono previste piogge. Le temperature massime raggiungono i 13°C, mentre le minime si attestano sui 5°C, con lo zero termico a circa 2649 metri. I venti soffiano deboli da Nordovest al mattino, e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo. 3BMeteo.

Un campo di alta pressione interessa la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato su tutta la Lombardia. Le condizioni meteorologiche rimangono serene o leggermente nuvolose anche nelle aree di basse pianure, pedemontane e Alpi Retiche, con qualche addensamento nuvoloso previsto in serata. I venti restano deboli e di provenienza occidentale, in rotazione verso sud nelle ore successive; lo zero termico è intorno ai 2300 metri.

