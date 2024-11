Basket

CASTELLANZA – Stasera al PalaBorsani di Castellanza appuntanento imperdibile per i tfosi della pallacanstro, per sostenere l’Az Pneumatica Robur Saronno nella partita dell’undicesimo turno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West con Agrigento. Su ilSaonno foto ed aggiornamenti del risultato in diretta.

Società di alto livello, appena tornata in categoria dopo l’esperienza in A2, la squadra siciliana si basa su un gruppo di senior storici come Chiarastella e Piccone, con l’aggiunta di tanto talento giovane, a partire dal playmaker dell’Under19 dell’Olimpia Milano campione d’Italia Miccoli per arrivare alla guardia tuttofare ex Rimini Scarponi. I ragazzi di coach Stefano Gambaro si stanno preparando all’impegno con la consueta determinazione e con tanta voglia di tornare alla vittoria. Palla a due alle 20.30.

