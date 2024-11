Sport

CASTELLANZA – Questa sera altro giro altra corsa al PalaBorsani di Castellanza, l’AZ Pneumatica Robur Saronno scende di nuovo in campo per la partita dell’undicesimo turno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West con Agrigento.

Società di alto livello, appena scesa di categoria dopo l’esperienza in A2, la squadra siciliana si basa su un gruppo di senior storici come Chiarastella e Piccone e di tanto talento giovane, come il playmaker dell’Under19 dell’Olimpia Milano campione d’Italia Miccoli e la guardia tuttofare ex Rimini Scarponi.

Dopo un paio di prestazioni sottotono, i ragazzi di coach Gambaro ci tengono a rialzare i giri del motore per provare con determinazione e cattiveria ad aggiustare alcuni aspetti del gioco, come ad esempio una fase difensiva che concede un po’ troppo agli avversari, per tornare a vincere e muovere la classifica.

Palla a due alle 20.30, non c’è un attimo di respiro per la Robur.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti