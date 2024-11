Eventi

CARONNO PERTUSELLA – La giovane attrice caronnese Carlotta Grimoldi, di 23 anni, ha catturato l’attenzione nella recente puntata del programma televisivo di Tv8 “GialappaShow“. Durante lo sketch comico “Ultimo appuntamento”, Carlotta ha interpretato il ruolo di potenziale fidanzata, mostrando la sua versatilità e abilità recitative.

Carlotta, che ha nutrito il sogno di diventare attrice fin da piccola, ha seguito una solida formazione per realizzarlo, studiando recitazione per tre anni tra Roma e Milano. Già nota per apparizioni in spot pubblicitari e video musicali, ha debuttato anche sul grande schermo nel film di Giovanni Veronesi, “Romeo è Giulietta“. Attualmente, oltre a essere impegnata nelle riprese di altre puntate per il GialappaShow, sta avviando nuovi progetti, dimostrando un percorso artistico in continua ascesa.

Attivissima anche sui social, Carlotta condivide regolarmente momenti della sua carriera e della vita quotidiana con i quasi 40mila follower che la seguono su Instagram, alimentando un seguito sempre più affezionato e curioso di scoprire i suoi prossimi passi nel mondo dello spettacolo.

(foto dal profilo Facebook di Carlotta Grimoldi)

