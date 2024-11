iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Il cimitero di Venegono Superiore è stato nei giorni scorsi un set cinematografico; sono state infatti girate alcune scene di un film che è in fase di produzione in questo periodo.

Come spiega l’assessore comunale Lelia Mazzotta Natale sui social “Il nostro cimitero, con la maestosa chiesetta di San Martino, datata al X-XI secolo, la più antica di Venegono Superiore, è stato scelto dalla casa di produzione cinematografica e televisiva App Movie di Milano, quale singolare location per una scena di un prossimo film. Ciak si gira, perché anche questo è Cultura!”

(foto di gruppo per i responsabili comunali con il “ciak” del film; presente anche il sindaco Walter Fabiano Lorenzin)

