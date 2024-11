news

Poco più di 50 anni fa, i telefoni cellulari non esistevano nemmeno. Al giorno d’oggi, invece, siamo costantemente connessi con il resto del mondo attraverso questi dispositivi. Facciamo chiamate, mandiamo messaggi e gestiamo molti aspetti della nostra vita sui nostri telefoni.

Quindi, come siamo arrivati alla tecnologia degli smartphone di oggi? Esploriamo quando sono stati inventati i telefoni cellulari, come si sono sviluppati i vari modelli e cosa sono capaci di fare ora.

Quando è stato inventato il telefono cellulare?

Il telefono cellulare è stato inventato negli anni ’70 dall’ingegnere Martin Cooper, che lavorava per Motorola. Il 3 aprile 1973, Cooper, figlio di immigrati ucraini, percorse la Sixth Avenue di New York fino all’altezza dell’Hotel Hilton, davanti alla sede della rivale Bell. Fu lì che avvenne la prima telefonata senza fili della storia. “Ti chiamo dal marciapiede, noi della Motorola ce l’abbiamo fatta”, disse al ricercatore della Bell Labs, Joel Engel, “La telefonia cellulare è una realtà”.

Il prototipo commerciale venne rilasciato 10 anni dopo, pesava 790g, quasi quattro volte il peso dell’iPhone 14. Faceva solo chiamate, permettendo agli utenti di parlare per circa mezz’ora. Il telefono aveva un’antenna che doveva essere estesa prima dell’uso e la batteria impiegava 10 ore per caricarsi.

Come sono avanzati i modelli di telefoni cellulari?

Da allora, la tecnologia dei telefoni cellulari ha continuato ad avanzare. Gli anni ’90 furono anni di grande progresso, in particolare da parte di Nokia. Essa lanciò il rivoluzionario Communicator negli anni ’90, seguito dal popolarissimo modello 3310 nel settembre del 2000.

Questo telefono permetteva alle persone di fare chiamate, inviare messaggi di testo e persino giocare (molti ricorderanno il gioco Snake!). Grazie alla sua antenna interna e al prezzo accessibile, il 3310 guadagnò enorme popolarità tra la gente. Gli anni 2000 videro anche la creazione dei telefoni a conchiglia come il Motorola Razr e il popolare Blackberry, che presentava una tastiera QWERTY, funzionalità email e il servizio di messaggistica BBM.

Cosa sono capaci di fare i telefoni oggi?

Arrivando ad oggi, la tecnologia a nostra disposizione è straordinaria. I cellulari si sono trasformati in smartphone capaci di navigare su internet, scattare foto, guardare video e molto altro ancora.

La creazione delle app ha consentito agli utenti di svolgere un’enorme quantità di compiti direttamente dal proprio telefono cellulare. Puoi scaricare app bancarie per gestire le tue finanze, prenotare trasporti pubblici, controllare il meteo o giocare online tramite un’app di bingo. Davvero, oggi c’è ben poco che non si possa fare su uno smartphone.

Fin’ora, nel 2024, Apple occupa il primo posto in termini di popolarità, seguita da Samsung e Google.

Il telefono più venduto è l’iPhone 15 Pro Max, mentre il modello Android più venduto è il Samsung Galaxy S24 Ultra. Esso offre scorrimento a 120Hz e una fotografia zoom di alta qualità con una fotocamera principale da 48MP. Il Samsung Galaxy S24 Ultra occupa il terzo posto nella classifica, e sembra che abbia abbastanza potenza per gestire un’infinità di app e far funzionare giochi come una console, senza dimenticare le nuove funzionalità Galaxy AI di Samsung.

È incredibile pensare a come la tecnologia si sia sviluppata dall’invenzione del primo telefono mobile negli anni ’70. Come pensi che gli smartphone continueranno a cambiare nei prossimi 50 anni?