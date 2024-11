Calcio

LEGNANO- L’ex caronnese Vamara Sanogo si accasa al Legnano in Eccellenza.

L’attaccante francese, cresciuto nelle giovanili del Metz, avrà il compito di risollevare la squadra milanese dalla zona playout. Finora 6 i punti conquistati in campionato, con soli 7 reti siglate. Per questo la decisione di acquistare Sanogo, bomber capace di portare goal al reparto offensivo dei lilla. Sanogo ha avuto il miglior rendimento in Polonia, dove ha trionfato in campionato con la maglia del Legia Varsavia. Breve parentesi anche alla Dinamo Batumi, squadra dove ha giocato anche l’ala sinistra del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Lo scorso anno ha indossato la maglia della Caronnese, dove in poche presenze ha saputo siglare due reti.