SARONNO – Ancora uno studente aggredito all’uscita di scuola. Salvato da un passante.

E’ determinato il sindaco Augusto Airoldi nel commentare quanto avvenuto ieri mattina, mercoledì 13 novembre, a Saronno dove un moneytransfert è stato rapinato in una scena da film con spari, auto in fuga e l’uomo un 37enne rimasto sul marciapiede sanguinante. Il primo cittadino ha chiesto l’invio dell’Esercito in città.

“L’Italia C’è intende applicare in chiave attuale il progetto della cosiddetta ‘terza via’ di don Luigi Sturzo, cioè coniugare una concezione autenticamente liberale che favorisca lo sviluppo delle imprese e del lavoro, ma temperata dai valori cristiani, che garantiscano la tutela sociale a ogni cittadino”. Inizia con questa citazione Gianfranco Librandi, leader del partito nazionale L’Italia C’è, che, come annunciato lunedì da Antonio Tajani, ha firmato un accordo con Forza Italia.

