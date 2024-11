ilGro

MONZA – In collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza, la Reggia di Monza torna ad ospitare l’Accademia internazionale dell’acquarello: dopo il primo evento di settembre, il 16 novembre le sale della Villa e i Giardini Reali ospiteranno il tradizionale appuntamento “Foliage IV edizione – I colori dell’autunno in acquarello” con maestri nazionali e internazionali (fra cui Ryszard Rogala, Igli Arapi, Felice Feltracco, Massimo Ciavarella e Marina e Annalisa Durante) e laboratori per grandi e piccini.

Il denso programma della giornata si apre alle 10 con l’esibizione dei maestri nei Giardini Reali, a cui seguirà nella stessa location il primo workshop en plein air che, nel corso della giornata, approfondirà le tematiche della prospettiva, dell’autunno in chiave classica e moderna e molto altro.

In contemporanea, previa iscrizione e registrazione alle ore 10:00 presso le sale del Bistrot della Villa, gli appassionati di ogni età potranno partecipare al concorso di acquarello dedicato ai colori dell’autunno: i più bravi saranno premiati alle ore 15:30, non mancate di iscrivervi all’e-mail acc.internazionaleacquarello@ gmail.com.

Durante l’intera giornata, inoltre, dalle 10 alle 18, nelle sale al piano terra della Reggia i visitatori potranno ammirare la mostra con le più belle opere dei maestri in visita.

Molti i laboratori per ogni età. Per i bambini dai 2 ai 14 anni che vogliono sperimentare nuovi modi di dipingere, sul pratone nel retro della Villa dalle 11 alle 16 sarà allestito un interessante laboratorio di pittura che utilizzerà gli elementi naturali (come piante, fiori, terra, ecc) per creare degli acquarelli. Si consiglia prenotazione all’e-mail info@libreriatuttigiuperterra. it ma l’evento – curato dalla Libreria Tutti giù per terra – sarà aperto a tutti i bambini che vorranno unirsi nel corso della giornata.

In caso di pioggia l’appuntamento si terrà nelle sale al piano terra della Villa dove, dalle 14:30 alle 15:30, si terrà anche il laboratorio di legatoria che porterà alla costruzione di uno sketch-book da disegno. Adulti e bambini interessati possono iscriversi all’e-mail [email protected].

Per finire, sempre nel prato sul retro della Villa (o nelle sale al piano terra in caso di pioggia), alle 15:30 maestri e allievi realizzeranno un grande dipinto a più mani, su una tela lunga ben 5 metri: lo spettacolo sarà assicurato.

“Visto il successo del primo appuntamento, non potevamo non portare avanti questa collaborazione con un nuovo evento dedicato agli stupendi colori del foliage brianzolo. – spiega il Consigliere delegato ai Grandi Eventi e al Turismo, Massimiliano Longo – Vi invitiamo a iscrivervi numerosi e a rimanere sintonizzati sul sito dell’Accademia per scoprire le prossime tappe di questo viaggio alla scoperta di un nuovo modo di guardare il mondo, in tutte le sue molteplici e stupefacenti sfumature”.