Eventi

COGLIATE – Il Team Mtb Cogliate festeggia il suo decimo anniversario con un open day. L’evento si terrà sabato 16 novembre al centro sportivo di via Montello a Cogliate. I cancelli apriranno alle 14, accogliendo appassionati di mountain bike e curiosi.

Alle 15:30 ci sarà la presentazione ufficiale del team e delle attività pianificate per il 2025, seguita, alle 16, da una prova percorso, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire il tracciato e testare le proprie abilità.

La giornata si concluderà alle 17 con una merenda a base di torta per celebrare insieme i dieci anni del team Mtb Cogliate, all’insegna del motto #funfirst. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Massimo al numero 3385770434 o via email all’indirizzo [email protected].

(foto archivio)

