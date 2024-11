CISLAGO – Venerdì 15 novembre, il Parco Pineta organizza una passeggiata per “Il centro di Cislago: dalla biblioteca ai giardini”, toccando luoghi legati strettamente alla storia locale, come sentieri, monumenti e edifici storici.

Partenza alle 9.30 dalla biblioteca di Cislago in via Magenta 106, “luogo che raccoglie il patrimonio librario della memoria locale, dove verranno illustrati alcuni degli edifici storici del nostro territorio” rimarcano i promotori di questo evento. Per tutti è anche una buona occasione per conoscere meglio il paese di Cislago.