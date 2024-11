Cronaca

SARONNO – Non è passato inosservato questo mattina l’intervento di una ambulanza del Sos Uboldo nella centralissima piazza Libertà di Saronno, dove da tempo sono in corso le opere per il rifacimento della pavimentazione e che è ancora parzialmente un cantiere.

Alle 9 l’arrivo dell’autolettiga per soccorrere un pedone, una ragazza di 30 anni, rimasta contusa a seguito di una caduta. La giovane è stata sottoposta alle prime medicazioni direttamente sul posto, nell’ambulanza, ed a seguire la decisione dei sanitari è stata quella di trasportarla all’ospedale di Garbagnate Milanese per ulteriori accertamenti medici, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, ha riportato alcune contusioni.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

