news

Goatseus Maximus (GOAT) è un nuovo token, entrato nella top 100 delle meme coin dopo un aumento dell’85% registrato nell’ultima settimana.

Il token GOAT viene scambiato a un valore attuale di 0,9622 dollari, mentre il market cap è arrivato a 962 milioni di dollari.

Questa crescita è stata generata da Truth Terminal, un chatbot IA che ha promosso il token sul suo account X (Twitter), mostrando l’efficienza dei Key Opinion Leaders (KOLs) basati sull’AI.

In generale, l’intero mercato delle meme coin è in crescita, con token di spicco come Shiba Inu (SHIB) aumentato del 43% nell’ultima settimana.

GOAT continua a crescere

Creato da uno sviluppatore anonimo, GOAT è una meme coin di Solana scoperta da Truth Terminal.

Il token è stato lanciato a metà ottobre, con la promozione di Truth Terminal che ha fatto decollare rapidamente il market cap del token oltre i 500 milioni di dollari.

Truth Terminal ha ricevuto 50.000 dollari in Bitcoin da Marc Andreessen di a16z, arrivando a più di 600.000 GOAT nel wallet.

Con Marc Andreessen che ha pubblicato un podcast di 40 minuti per promuovere GOAT, i social media sono stati invasi da notizie e previsioni sul token.

Anche Arthur Hayes, cofondatore di BitMex, e Winterwhale, ha investito in GOAT, acquistandone che ha 4 milioni.

Il token sta ottenendo il listing su diversi exchange, per questo gli analisti ritengono che potrebbe arrivare anche su Binance.

Previsione del valore di GOAT

Al momento, GOAT al 80° posto della classifica delle meme coin di Coinmarketcap, una posizione sotto First Neiro su Ethereum (NEIRO), una delle meme coin più gettonate dell’anno.

Tuttavia, l’analisi tecnica di GOAT mostra alcuni segnali di difficoltà, nonostante la crescita del 10x nell’ultimo mese.

Attualmente, l’Indice di Forza Relativa (RSI) di GOAT si trova a 63. Sebbene sia una posizione neutra, questo dato tende a indicare una possibile correzione del valore nel breve periodo.

Il volume di trading giornaliero di GOAT è diminuito del 10,50% , segnalando un calo dell’interesse dei trader per il token.

In generale, le tendenze recenti suggeriscono che i token tendono a raffreddarsi dopo aver raggiunto il market cap di 1 miliardo di dollari. NEIRO ad esempio è passato da 0,5 miliardi a 1 miliardo in meno di una settimana.

Bisogna tenere conto che il creatore di GOAT ha creato un nuovo token, TOGA che sta seguendo schemi simili a quelli di GOAT. Pertanto, i trader potrebbero concentrarsi su questo nuovo progetto, in quanto punto di ingresso più basso.

I trader puntano sulle presale di Pepe Unchained e Flockerz.

Con la crescita di GOAT e dell’intero segmento delle meme coin, i trader stanno cercando il prossimo progetto su cui investire. Al momento, le due presale più promettenti sono quella di Pepe Unchained e di Flockerz. Vediamo quali sono le loro caratteristiche principali.

Pepe Unchained (PEPU) ha registrato una transazione da 35.000 dollari, portando i fondi totali raccolti nella presale del progetto a oltre 27 milioni di dollari.

Il progetto offre una rete Layer-2 nativa, con la possibilità di effettuare il bridging istantaneo con Ethereum. La rete offre una velocità di transazione fino a 100 volte superiori rispetto a Ethereum e un block explorer dedicato, il tutto con gas fees ridotte.

Con il progetto previsto per il lancio a breve, il team ha lanciato anche un programma di sovvenzioni per incentivare i migliori sviluppatori a creare Dapp nell’ecosistema di Pepe Unchained.

Flockerz è un altro progetto interessante in presale, in quanto vuole diventare la prima meme coin legata a una DAO con un sistema “Vote-To-Earn”. Finora, Flockerz ha raccolto oltre 1,6 milioni di dollari, con il token FLOCK venduto a 0,0060049 dollari.

Il progetto mette la community al primo posto, ruotando attorno al DAO FlockTopia per incoraggiare i detentori a partecipare alle decisioni di voto di governance. Votando sarà possibile ottenere FLOCK come ricompensa.

Per garantire la sicurezza dei trader, Flockerz ha già superato due audit di sicurezza da Coinsult e Solidproof con ottimi risultati.