SARONNO – Restano avvolte nel massimo riservo le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno che si stanno occupando di chiarire e rintracciare gli autori della rapina messa a segno nella mattinata di ieri, mercoledì 13 novembre in via Parini nel quartiere sportivo di Saronno.

Poco prima delle 9 residenti e passanti hanno sentito “come due frustate” e sono accorsi in aiuto dell’uomo riverso a terra accanto alla propria bicicletta con una ferita sanguinante alla mano. Il ferito, un 37enne moneytrasfert, ha fornito a chi l’ha soccorso le uniche informazioni sull’accaduto. Ha spiegato, mentre urlava per il dolore alla mano, di essere stato alleggerito del denaro che stava portando in posta. I rapinatori gli avrebbero preso anche i documenti.

Chi era presente in via Parini ha visto un’utilitaria nera, forse una Cinquecento, sgommare partendo con il freno a mano tirato e la portiera aperta. La vettura ha anche “bruciato” il semaforo rosso all’incrocio tra via Miola e via Parini da dove si è dileguata. E’ probabile che le indagini partano proprio dall’auto dei fuggitivi che potrebbe essere “identificata” e “seguita” grazie alle telecamere della videosorveglianza saronnese o grazie a quelle di privati.

