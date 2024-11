Sport

SARONNO – La prima giornata dell’iniziativa sportiva fortemente voluta dall’imprenditore Gianfranco Librandi ha avuto luogo con grande successo, portando alla ribalta il valore dello sport come strumento di amicizia e determinazione. L’evento, dedicato alla memoria del valoroso militare Andrea Campagna, ucciso dalle Brigate Rosse mentre svolgeva il proprio dovere a soli 24 anni, ha visto il coinvolgimento dell’associazione nazionale polizia di stato (Anps) in un avvincente incontro amichevole di tennis.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di sfidare le forze dell’ordine di Milano, che hanno dimostrato tenacia e spirito di squadra non solo nello sport, ma anche nel loro lavoro quotidiano. Il presidente dell’Anps, Carmine Abbagnale, ha espresso il proprio ringraziamento allo Sporting Club Saronno, che ha ospitato l’evento, lodando l’ottima organizzazione.

Il match si è concluso con una vittoria per la squadra dello Sporting Club Saronno, sponsorizzata dalla Tci, culminando in una lotta avvincente colpo dopo colpo. Durante la cerimonia di premiazione, sono intervenuti Roberto Poletti e Gianfranco Librandi, che hanno sottolineato l’importanza di questa giornata all’insegna dell’amicizia e della determinazione, ringraziando nuovamente l’Anps per la preziosa collaborazione.

Il 22 dicembre si terrà la gara definitiva di ritorno allo Sporting Club Saronno, a partire dalle 10. La giornata culminerà con una cerimonia di chiusura, premiazione e commemorazione in onore di Andrea Campagna nella caserma Annarumma di via Cagni a Milano alle 20. Saranno presenti illustri ospiti, tra cui i noti giornalisti Andrea Giambruno e Roberto Poletti, i

questori di Milano e Varese, insieme a Gianfranco Librandi e Carmine Abagnale.

Tutti gli appassionati di tennis sono invitati a partecipare a questo evento speciale il 22 dicembre, alle 10, allo Sporting Club Saronno, in via Garcia Lorca 6 (Saronno).

QUI LA FOTOGALLERY

(Foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti