Cronaca

SARONNO – I vigili del fuoco intervenuti con due mezzi, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e la polizia locale. E’ la mobilitazione registrata nella serata di ieri, mercoledì 13 novembre, alla periferia saronnese. Nella zona industriale al confine con il comasco si è registrato un incendio. Al momento non è stata resa nota dinamica o cause ma alle 16,40 è partita la richiesta di aiuto con una chiamata al numero unico di emergenza. L’emergenza è stata presto risolta: con le fiamme che sono state domate e il personale sanitario che ha soccorso un 25enne rimasto intossicato dal fumo. Malgrado il codice giallo assegnato alla chiamata il giovane non è stato trasportato all’ospedale. Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.

