SARONNO – Tre auto danneggiate e un ferito portato in codice verde all’ospedale di Saronno. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mercoledì 13 novembre all’incrocio tra via Volonterio e via San Giuseppe.

Sono tre i veicoli coinvolti che si sono scontri nell’intersezione che dalla mattinata era regolata solo con un semaforo lampeggiate per un guasto tecnico.

E’ successo intorno alle 14,38 quando si è verificato l’impatto tra una Citroen C3, una Volkswagen Golf ed una Renault Kadjar, I conducenti rispettivamente un 57enne di Fagnano Olona, un 26enne di origine albanese residente a Castiglione un 37enne di origine romena residente a Saronno si sono tutti fermati e hanno atteso intervento dei mezzi di soccorso. Mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi l’ambulanza ha effettuato i primi controlli agli automobilisti e poi ha trasportato il 57enne all’ospedale di Saronno.

Ancora da determinare la dinamica dell’incidente.

