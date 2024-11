Città

SARONNO – La sicurezza Saronno è stata al centro della trasmissione di Antenna 3. Oggi giovedì 14 novembre dalle 18,30 il giornalista Daniele Porro è stato in diretta dallo scalo ferroviario di piazza Cadorna per un approfondimento dedicato alla sicurezza nella città di Saronno dopo che l’ultima sparatoria, quella di via Parini, ha riacceso i riflettori sull’argomento.

Nel corso dell’approfondimento si è fatto il punto sulla ricostruzione della sparatoria ma anche sulle ricerche dell’assassino del delitto di via Varese che potrebbe essere scappato all’estero. Non è mancato un focus sulle reazioni della politica dalla proposta del sindaco Augusto Airoldi che a poche ore dalla sparatoria ha parlato della possibilità di chiedere l’arrivo dell’esercito visto che la città da un anno attende dal ministero dell’Interno una risposta sulla creazione, chiesta anche dal Prefetto, di una postazione di Polfer proprio nello scalo ferroviario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti