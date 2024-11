Softball

LEGNANO – Argenis Blanco, lo “storico” allenatore della Rheavendors Caronno dopo 19 stagioni consecutive con il team caronnese è adesso passato al Legnano, che punta a risalire dalla A1 alla massima serie. Proprio oggi il primo atto di Blanco in versione legnanese, ovvero la presentazione alle giocatrici tesserate e intanto il tecnico sta costruendo la nuova squadra in vista della stagione 2025. In questo 2024 le legnanesi hanno raggiunto i playoff di A2 ma non sono riuscite a centrare il salto di categoria. Un obiettivo che con Blanco cercheranno di raggiungere nella prossima annata.

Questo il comunicato ufficiale del club legnanese impegnato nel baseball e nel softball.

LBS1950 comunica di avere definito l’accordo con Argenis Rodrigo Blanco, che guiderà il team Legnano Softball nella prossima stagione agonistica. Il coach nativo di Caracas è già al lavoro con la dirigenza biancorossa per pianificare la stagione 2025 nel dettaglio.

(foto: Argenis Blanco con la maglia del Legnano)

14112024