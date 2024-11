Città

SARONNO – L’ottava edizione del Mercatino dell’usato e vintage di Saronno, ospitata dall’oratorio di via Legnani 1, entra nel vivo della raccolta con oggi, 14 novembre, ultimo giorno utile per donare articoli in buono stato. C’è ancora tempo fino alle 18 di oggi per contribuire con abbigliamento invernale, borse, scarpe, bigiotteria e giochi completi, arricchendo così l’offerta di questo evento solidale tanto atteso.

La vendita aprirà al pubblico proprio oggi, dalle 18 alle 21, proseguendo venerdì 15 novembre nello stesso orario. Sabato 16 novembre l’orario di apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre domenica 17 novembre, ultima giornata del mercatino, si concluderà con un “fuori tutto” dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Tutti i proventi andranno a supportare le famiglie di Saronno assistite dalla San Vincenzo, rendendo il mercatino non solo un’occasione per trovare oggetti unici, ma anche un modo per aiutare concretamente la comunità.

Per maggiori informazioni, si possono contattare Emanuela (3383548178), Marzia (3397745685), Irene (3911110085), o Maria Grazia (3470827123).

(foto d’archivio)

