TRADATE / VARESE – E’ per iniziativa del parlamentare tradatese che, nei giorni scorsi, il gruppo Lega ha depositato nelle scorse ore un emendamento alla legge di bilancio con l’obiettivo di stanziare risorse da 100milioni di euro per dare sostegno concreto al comparto elettrodomestici e quindi lavoro agli operai Beko.

A parlarne sono Stefano Candiani e Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega, che hanno, inoltre, attaccato il Pd varesino, accusandolo di fare polemica politica invece di cercare soluzioni concrete. Non mancano anche parole per Provincia e Comune di Varese, che vengono invitati a fare la propria parte dedicando i ristorni della tassazione dei frontalieri trasferiti a Comune e Provincia di Varese dal Governo tramite Regione Lombardia. Secondo la Lega, queste risorse potrebbero essere utilizzate per costruire politiche di riconversione e sostegno per i lavoratori Beko che rischiano di rimanere senza posto di lavoro.

