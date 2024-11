Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – In occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne, il Comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con l’associazione “Rete Rosa,” presenta un programma di eventi per sensibilizzare la cittadinanza alla tematica.

Domenica 24 novembre, alle 21, nella biblioteca comunale Parazzini, si terrà la lettura interpretata del romanzo “Dopo il buio“ di Merilia Ciconte, un’opera intensa e profonda che affronta temi di grande importanza. La serata sarà arricchita dall’interpretazione a due voci di Martina Levato e Matteo Banfi, che daranno vita ai personaggi e alle emozioni del romanzo, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e immersiva.

L’evento, aperto a tutti e ad ingresso libero e gratuito, vede la partecipazione dell’associazione Rete Rosa, da anni impegnata all’ascolto delle donne in difficoltà e alla lotta contro la violenza.

