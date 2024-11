Sport

CASTELLANZA – Non c’è un attimo di respiro in questa Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Saronno di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valevole per l’undicesima giornata di campionato, gli avversari al PalaBorsani di Castellanza sono i siciliani di Agrigento.

Spingono subito forte gli ospiti che fanno girare bene la palla e restano compatti in difesa, colpendo in contropiede. Su una ripartenza il floater di Scarponi porta i suoi a +6, timeout per Gamabro che riorganizza la sua squadra. Pellegrini con cinque punti in fila grazie a un layup in virata e una tripla permette a Saronno di sorpassare, ma sulla sirena un altro ribaltamento di fronte consente ai siciliani di chiudere sopra 23-22.

Avvio di secondo quarto povero di canestri fino a quando Maspero alza i giri del motore e con sette punti consecutivi permette ai suoi di pareggiare. Una tripla di Beretta e un bel jumper dalla media di Negri costringono Quilici al timeout. Tresso porta una ventata di grande energia in difesa e Saronno tiene botta fino alla fine del primo tempo, la Robur è avanti 41-39.

Il terzo quarto è sanguinoso per i padroni di casa. La tripla di Morici firma il vantaggio 46-45 per Agrigento che da lì in poi trova sempre più fiducia, precisione ed energia. Saronno accusa il colpo e non riesce a reagire, peccando sia in fase offensiva ma soprattutto in fase difensiva dove subisce diversi canestri su tagli in backdoor e mancando rimbalzi. I siciliani con tutta la loro versatilità offensiva (6 giocatori in doppia cifra) allungano fino alla sirena che fissa il punteggio sul 72-54.

Gli ultimi dieci minuti sono di pura gestione per gli ospiti, la Robur non riesce a reagire e anzi Agrigento continua ad allungare coronando una serata perfetta segnata da alte percentuali dal campo. Finisce 108-78 in favore dei siciliani.

Partita a due facce per Saronno, un primo tempo ben disputato vanificato peró da un drastico calo nella seconda frazione di gioco, dove la squadra non ha retto a livello mentale l’allungo degli avversari, permettendogli di scappare via con troppa facilità. La Robur ci riproverà domenica contro Piacenza, contro cui servirá spingere ancora di più per ritrovare il successo.

