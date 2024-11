Cronaca

TRADATE – Elisoccorso in azione questa mattina in frazione Ceppine di Tradate: l’allarme è scattto alle 8, una bimba di 6 anni è stata investita in via Rossini. Sul posto è intervenuta la polizia locale, è arrivata anche l’automedica ed una ambulanza, e poi è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso che è decollato da Como, è arrivato nel giro di poco a Tradate ed ha quindi trasportato la piccola all’ospedale di Bergamo. Ha riportato lesioni di una certa gravità ma non è apparsa in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’accaduto sono stati avviati gli accertamenti da parte della vigilanza urbana, gli agenti hanno anche eseguito tutti i rilievi del sinistro.

(foto archivio: un mezzo dell’elisoccorso in servizio nella zona)

15112024