La nuova progettazione per l’area eventi situata a nord del centro sportivo è il risultato di un accordo con Autostrada Pedemontana Lombarda. In programma c’è la costruzione di strutture pensate per il tempo libero e per favorire l’interazione sociale: non mancheranno percorsi ciclopedonali pavimentati, utilizzando in parte masselli autobloccanti e in parte uno stabilizzato naturale con finitura in calcestre. Al centro dell’area sarà predisposta una zona per attività libere, con due porte per il calcio, pali per la pallavolo, un campo da basket, e giochi inclusivi pensati per bambini con difficoltà motorie. Il progetto si completerà con l’allestimento di arredi urbani e una cura dell’ambiente circostante. Inoltre, sarà costruito un chiosco da assegnare in gestione a una cooperativa sociale, con l’obiettivo di dare opportunità lavorative a persone con disabilità o a rischio di emarginazione.