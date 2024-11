Cronaca

CISLAGO – Nei giorni scorsi i carabinieri del comando di Mozzate, in collaborazione con l’unità cinofila del Nucleo di Casatenovo e le polizie locali di Mozzate e Locate Varesino, hanno condotto una serie di controlli antidroga nei locali pubblici della zona, mirati a contrastare l’uso e lo spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un controllo in un locale di Mozzate, i carabinieri hanno fermato un 33enne di origine egiziana, residente a Cislago, trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e oltre 1.100 euro in contanti, segno evidente di un’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Durante lo stesso intervento, le forze dell’ordine hanno identificato anche un 48enne di Locate Varesino e un 33enne di Desio, in possesso di piccole quantità di marijuana e cocaina. Entrambi sono stati segnalati come assuntori alle rispettive prefetture.

L’operazione conferma l’impegno delle autorità nel contrasto al consumo e alla distribuzione di droghe sul territorio, rafforzando la sicurezza nei comuni coinvolti.

