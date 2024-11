Comasco

SARONNO/SARONNESE – Il fine settimana di metà mese propone tanti eventi nel territorio saronnese dall’ incontro a Origgio nel centenario di Giacomo Puccini ai laboratori per i più piccoli a Rovello Porro e a Saronno.

Venerdì 15 novembre

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena lo spettacolo “Vita Bassa” con Giorgia Fumo. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com.

ORIGGIO – Alle 21, nella cornice di villa Borletti in via Dante 63 e in occasione del centenario Pucciniano, evento “Giacomo Puccini – Storia in 6 atti” atto VI – Gianni Schicchi. Appuntamento ad ingresso libero, info al sito www.comune.origgio.va.it.

MONZA – Nella cornice storia del Belvedere nella reggia di Monza è possibile visitare la mostra “Unseen – Le foto mai viste di Vivian Maier”. Orari e informazioni al sito internet www.vivianmaierunseen.com.

Sabato 16 novembre

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, torna il gruppo di lettura per bambini di 4-5 anni. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 16 alle 17.30, al museo della ceramica G. Gianetti di via Carcano, “Autunno in museo”: laboratori per bambini dai 4 agli 11 anni. Dettagli al sito internet www.museogianetti.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale in via Valsugana 1, serata con numerosi ospiti del panorama musicale e televisivo per festeggiare il 65° anniversario di attività dell’associazione Cani Guida dei Lions di Limbiate. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 17 novembre

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, in piazza del Mercato, torna il Mercatino del Collezionismo & Cose Vecchie a cura di Proloco Saronno e Comune. Informazioni al numero 3913950237.

CARONNO PERTUSELLA – Nella location dell’Agorà del palazzo comunale e è possibile visitare la mostra “Crazy Dreamers – un sogno lungo 20 anni” evento che celebra i 20 della compagnia teatrale. Informazioni www.crazydreamers.org.

MILANO – Ultimo giorno per visitare, a Palazzo Reale in piazza Duomo, la mostra “Mike Bongiorno 1924-2024” evento che ripercorre la vicenda personale e professionale del presentatore. Dettagli al sito www.palazzorealemilano.it.