Sport

SARONNO – Dopo New York nel 2023, quest’anno il Gap Saronno nel cinquantesimo di fondazione ha organizzato ad Atene la trasferta internazionale.

Il gruppo si è recato nella patria delle moderne olimpiadi ed ha percorso il tracciato originale dalla città di Maratona alla città di Atene: un percorso di 42,195 chilometri seguendo le orme di Filippide, il militare ateniese del sesto secolo avanti Cristo, entrato nella leggenda per aver percorso oltre 200 chilometri in un giorno e mezzo. Trentacinque i soci che hanno partecipato: molti runner esperti, ma tanti alla prima esperienza. Non è mancato chi l’ha anche percorsa ad un sostenuto ritmo di cammino anziché corsa.

Tutti soddisfatti al traguardo e felici di essere entrati nella storia dell’originale maratona. A capitanarli, come al solito, la presidentessa Annalisa Colombo, con altri soci allo stadio Panatinaiko per un tifo sfrenato.

