SARONNO – Sicurezza a Saronno; l’argomento è stato al centro della trasmissione di Antenna 3. Giovedì 14 novembre dalle 18,30 il giornalista Daniele Porro è stato in diretta dallo scalo ferroviario di piazza Cadorna per un approfondimento dedicato alla sicurezza nella città di Saronno dopo che l’ultima sparatoria, quella di via Parini, ha riacceso i riflettori sull’argomento.

Ha riguardato anche il Varesotto la maxi operazione delle forze dell’ordine della quale oggi si parla in tutta Italia. I reati contestati riguardano l’associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: sono state eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro.

Vigili del fuoco intervenuti con due mezzi, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e la polizia locale: è la mobilitazione registrata nella serata di mercoledì 13 novembre, alla periferia saronnese. Nella zona industriale al confine con il comasco si è registrato un incendio.

Carlotta Grimoldi, la giovane attrice caronnese, arriva su Tv8 al GialappaShow.

