L’elezione di Donald Trump nel 2024 ha dato il via a un’impennata delle meme coin, con un aumento di valore esponenziale. Un esempio di questa tendenza è Peanut the Squirrel (PNUT), che ha registrato un incredibile incremento del 320% in sole 24 ore.

Questo balzo è stato alimentato dall’entusiasmo per la vittoria di Trump e dalle nuove quotazioni su exchange importanti come Binance e Crypto.com, che hanno generato enormi volumi di scambio.

Con un aumento di valore dell’800% in una settimana, PNUT dimostra quanto le quotazioni sui principali exchange possano impattare sul valore delle meme coin. Ecco 4 meme coin non ancora quotate su Binance e che potrebbero esplodere in caso di listing.

Popcat (SOL) POPCAT

Popcat, la meme coin basata su Solana, sta registrando un forte rally verso l’alto dopo aver raggiunto un massimo storico a ottobre. Con l’aumento del volume delle transazioni e un sentiment positivo tra gli investitori, Popcat sembra pronto a sfidare il suo precedente picco e raggiungere nuovi traguardi.

Il volume delle transazioni ha registrato livelli record, segnalando un coinvolgimento crescente da parte degli investitori, che scommettono sul potenziale di crescita della moneta. Questi segnali di attività indicano che Popcat sta guadagnando trazione sul mercato, con una forte pressione d’acquisto che sostiene l’ascesa del prezzo.

L’analisi tecnica mostra un cambiamento da un territorio ribassista a uno rialzista, con l’RSI che raggiunge il punto di supporto a 50.0, un chiaro indicatore di un momentum positivo. Con il prezzo che si avvicina al suo massimo storico di $1,81, Popcat potrebbe presto registrare nuovi record, specialmente se il supporto a $1,49 verrà mantenuto.

Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus (GOAT), la meme coin alimentata dall’intelligenza artificiale, ha registrato una forte crescita negli ultimi giorni, avvicinandosi al traguardo di una capitalizzazione di mercato da 1 miliardo di dollari.

L’aumento di prezzo del 3% nelle ultime 24 ore ha portato il valore del token a $0,8665, con un picco storico di $0,9406. Questo segna una crescita straordinaria del 1900% dal minimo di ottobre a $0,04354, e una capitalizzazione di mercato che ha toccato i $937 milioni. Il token ha guadagnato una forte spinta grazie a un crescente interesse da parte degli investitori, con un volume di scambi in aumento e una crescente presenza sui social media, in particolare su X.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Andy Ayrey e Truth Terminal, ha suscitato attenzione grazie alla sua community di supporter attivi e all’uso dell’IA. Sebbene la causa esatta di questo rialzo rimanga sconosciuta, l’andamento positivo di Bitcoin e il sentiment rialzista del mercato sembrano aver favorito l’ascesa di GOAT, che ha visto un incremento settimanale del 75%.

Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng (MOODENG) ha recentemente raggiunto un traguardo storico, con una capitalizzazione di mercato che ha toccato i 358,9 milioni di dollari, attirando l’attenzione di investitori esperti e appassionati di criptovalute.

Con un prezzo di $0,3455, Moo Deng ha registrato una crescita significativa in un breve periodo di tempo, alimentata principalmente dall’entusiasmo della community e dal trading speculativo. Nonostante l’ascesa vertiginosa, il futuro del token potrebbe dipendere dalla sua capacità di sostenere questo slancio.

La volatilità tipica delle meme coin potrebbe rappresentare una sfida per il progetto, che ha visto un picco nelle ultime settimane grazie a un aumento dei volumi di scambio e a un RSI di 71,38, suggerendo condizioni di ipercomprato. E infatti, la rapida crescita di Moo Deng lo ha portato oggi ad una forte correzione, che attualmente vede il suo prezzo scendere del 9%.

Pepe Unchained (PEPU)