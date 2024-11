Sport

COGLIATE – Un’annata da incorniciare per il decennio del team Mtb Cogliate che si prepara per un nuovo open day del ciclismo.

Il 2024 vede raggiungere buoni risultati per i giovanissimi del team, che vede trionfare in categoria G1 sia maschile che femminile Mattia e Elettra nel circuito valli varesine kids.

Un secondo posto per Mattia e un terzo posto per Elettra nel circuito assobike, circuito che si svolge con le prove nelle province di como-lecco-sondrio. Chiude in nona Lucia nel medesimo circuito, e secondo nel circuito valli varesine kids pur avendo saltato delle gare avendo rotto il polso giocando con le amiche.

Ma non è ancora finito il team si è aggiudicato il primo posto nel circuito riservate alle squadre Mtb della provincia di Monza e Brianza, con le prove disputate a Lissone e Cogliate, dove i Kids hanno dato il meglio.

(foto archivio: la categoria kids in competizione)

