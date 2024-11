ilSaronnese

GERENZANO – “E’ stata nuovamente rilevata la presenza di ungulati, cervi e caprioli, all’interno del territorio del Parco dei Mughetti”: lo comunicano i responsabili dell’Amministrazione comunale di Gerenzano.

Le zone a rischio

Pertanto si rinnova, dicono dal Comune, la raccomandazione di percorrere, in particolare le seguenti strade con prudenza e a velocità ridotta, soprattutto di notte: – Gerenzano: via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo;

– Uboldo: via dell’Acqua, S.P. 527, S.P. 25, via Caduti della Liberazione, via Cascina Regusella;

– Cerro Maggiore: strada provinciale Sp 198;

– Origgio: via per Cantalupo, viale Europa.

In zona la presenza di questi animali, ed anche di cinghiali, sta diventando un problema per la circolazione stradale, in aumento il rischio di incidenti.

(foto: un cervo avvistato nella zona)

