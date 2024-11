news

Le meme coin hanno già raggiunto il picco durante l’ultimo rally del 2021. All’epoca, furono Dogecoin ($DOGE) e Shiba Inu ($SHIB) a crescere in maniera esponenziale, poiché il valore combinato delle due cripto salì a oltre $100 miliardi.

Ad oggi, le due meme coin sono rimaste tra le 20 maggiori criptovalute. Ancora una volta, l’esplosione del prezzo di Bitcoin è stata accompagnata da un rally di mercato, e questa volta il principale beneficiario è stato $PEPE.

La meme coin a tema rana ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $9 miliardi di recente.

Nuovo massimo storico per $PEPE

Da quando Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, il mercato delle criptovalute ha registrato un rally senza precedenti. Il Bitcoin ha superato la soglia dei $93.000 e sta trascinando con sé molte altcoin, in particolare le popolari meme coin, predilette da alcuni investitori per la loro bassa capitalizzazione.

$PEPE era già una delle meme coin di maggior seguito lo scorso anno e ora sta consolidando questo successo.

Solo nelle ultime 24 ore, il prezzo è salito di quasi il 75% e la capitalizzazione di mercato ha superato i $9 miliardi anche se ora si registrano prese di profitto. A causa dell’elevata valutazione, sono ora necessarie grandi somme per investire nel progetto, motivo per cui alcuni investitori stanno già puntando su Pepe Unchained ($PEPU) come possibile successore a bassa capitalizzazione.

Coinbase e Robinhood innescano il rally di PEPE

Sebbene $PEPE sia stata estremamente popolare nel corso dell’anno e abbia beneficiato del clamore e della simpatia suscitate anche dal tema rana, la recente esplosione del prezzo ha una chiara causa scatenante: Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, che ha annunciato di voler quotare nuovamente la meme coin.

$PEPE era stata precedentemente quotata su Coinbase, ma era stata poi rimossa, causando il malcontento di molti investitori. Il ritorno sulla piattaforma ha innescato un forte rialzo del prezzo, che però si è già ridimensionato.

Stessa cosa è avvenuta quando Robinhood ha deciso di quotare PEPE, grazie al fatto che la piattaforma può contare dalla sua più di 24 milioni di utenti, una bella fetta di mercato.

Sebbene il token abbia raggiunto un nuovo massimo storico, potrebbe scendere di valore in qualsiasi momento. Ciò dimostra la difficoltà di continuare a ottenere rendimenti elevati con meme coin di queste dimensioni.

Gli analisti ritengono infatti che la nuova meme coin Pepe Unchained ($PEPU) offra per esempio migliori opportunità per guadagni significativi.

Pepe Unchained esplode a $28,5 milioni

Sebbene $PEPE sia già una delle meme coin più grandi al mondo, potrebbe essere difficile per gli investitori più recenti ottenere rendimenti che cambiano la vita. Non ci si aspetta più un aumento di 10x o più.

Pepe Unchained ($PEPU), invece, è ancora nelle prime fasi di sviluppo ed è attualmente disponibile in prevendita. $PEPU non è solo una copia di $PEPE, ma è la prima meme coin a portare la propria soluzione Layer2 su Ethereum. Le transazioni sulla chain di PEPU dovrebbero essere 100x più veloci.

La prevendita del token PEPU

Con una prevendita di oltre $28,5 milioni, Pepe Unchained ($PEPU) potrebbe essere l’ICO di maggior successo quest’anno. La domanda suggerisce che $PEPU potrebbe presto unirsi alla schiera delle meme coin da $1 miliardo, il che potrebbe generare grandi profitti per i primi investitori.

Se la chain Layer2 di PEPU dovesse prendere piede, non sarebbe improbabile che entri nella top 50 delle criptovalute più grandi.

Con le transazioni più veloci ed economiche, non dovrebbe passare molto tempo prima che numerosi sviluppatori e utenti inizino a utilizzare la nuova blockchain, il che probabilmente renderebbe $PEPU una delle meme coin più conosciute e più grandi.

