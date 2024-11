Solaro

SOLARO – Oltre mille volontari della protezione civile coinvolti nella maxi esercitazione della protezione civile che coinvolgerà le unità su tutto il territorio dell’area metropolitana di Milano, in totale diciotto. Della zona, coinvolta la protezione civile di Solaro.

Le esercitazioni avranno inizio venerdì 15 novembre e impiegheranno tutto il weekend, fino a domenica 17 novembre, con punto di ritrovo Piave Emanuele, dove poi verranno smistate le squadre in altre località. Le abilità dei volontari saranno testate ricreando scenari realistici, sia di notte che di giorno, in cui avranno occasione tanto di mettere alla prova le proprie capacità, quanto di imparare sul campo le procedure corrette per agire nelle situazioni di emergenza. Le esercitazioni saranno coordinate dal comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della città metropolitana di Milano.

I volontari si eserciteranno in interventi idrogeologici, taglio alberi e liberazione delle aree ed operazioni di rimozione di alberi caduti o a rischio per la sicurezza della popolazione, ricerca di persone scomparse con unità cinofile, supporto logistico e installazioni illuminotecniche per operare in aree colpite da blackout, operazioni di antincendio boschivo.

(foto archivio: precedente esercitazione della protezione civile di Solaro)

