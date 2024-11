Politica

VARESE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare di Fratelli D’Italia circa le posizioni a sostegno delle forze dell’ordine e le preoccupazioni dell’Ecri.

In Consiglio regionale è stata discussa una mozione di sostegno alle forze dell’ordine italiane, in risposta al recente rapporto dell’European Commission against Racism and Intolerance (Ecri) che ha sollevato preoccupazioni sulla presunta profilazione razziale da parte delle forze di polizia.

“Le forze dell’ordine italiane – ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, la varesina Romana dell’Erba – sono tra le migliori al mondo e non possono essere accusate di razzismo senza prove concrete. Le fonti utilizzate dall’Ecri per stilare il suo rapporto, come presentato in aula dal consigliere Maira Cacucci, non sono tutte statistiche ufficiali, ma provengono anche da giornali stranieri e discorsi politici, che non riflettono la realtà del lavoro quotidiano delle nostre forze di polizia”.

Dell’Erba ha anche richiamato l’attenzione sull’aumento degli attacchi alle forze dell’ordine. “Le forze dell’ordine mettono a rischio la propria vita ogni giorno per garantire la sicurezza della nostra comunità – ha aggiunto – ed è nostro dovere essere al loro fianco, esprimendo tutta la solidarietà e il nostro sostegno per il loro lavoro”.

“Con questa mozione – ha concluso – abbiamo chiesto, oltre alle misure già previste da Regione Lombardia per il sostegno alle forze dell’ordine, di valutare l’introduzione di un supporto economico per le spese legali che gli agenti potrebbero dover affrontare in caso di incidenti derivanti dall’esercizio delle loro funzioni”.

(foto archivio)

Commenti