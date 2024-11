Città

SARONNO – Sabato 16 novembre alle 9.30 in Casa di Marta ci sarà un momento di riflessione aperto a tutti, con alcuni ospiti che guideranno l’incontro: Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, Davide Maggi professore universitario di economia aziendale e consulente Cei.

“Ripartenza” è la parola scelta da Casa di Marta per caratterizzare una serie di proposte in occasione dell’ottavo anniversario dalla sua inaugurazione. La presenza di Giorgio Paolucci è legata proprio a questa parola, ispirata dal suo libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”. Ospite davvero gradito è anche Luciano Gualzetti, direttore, e prezioso testimone, di Caritas Ambrosiana, che con i suoi 50 anni di vita è sicuramente un segno concreto di speranza.

Infine, sarà altrettanto preziosa la presenza Davide Maggi, che guiderà il tema della ripartenza da un punto di vista più tecnico. Ripartenza: è quello che si vorrebbe mettere in atto per tutte le persone che vivono situazioni di difficoltà e di fragilità. È una parola che appartiene a tutti gli operatori in ambito sociale e caritativo. Ripartenza deve proprio essere una ragionevole speranza per tutti.

Il momento dell’incontro sarà anche l’occasione per ufficializzare la riapertura, dal 1 dicembre e per il quarto anno consecutivo, del servizio del dormitorio, grazie alla collaborazione con la Comunità Pastorale, con il Comune di Saronno e con Cooperativa Intrecci di Caritas Ambrosiana.

Alla fine dell’incontro sarà inaugurata la mostra d’arte “Ripartenza”, guidata dal suo direttore artistico Fabrizio Vendramin.

