SARONNO – Spaccio così presente nello scalo di piazza Cadorna a Saronno che… un pusher ha offerto sostanze stupefacenti anche a due agenti della polizia ferroviaria in borghese. Alla fine lo spacciatore è stato fermato dopo una fuga attraverso il quartiere Retrostazione. Un epilogo arrivato anche grazie all’intervento della polizia locale.

Il movimentato episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, intorno alle 17,30, quando un uomo, un immigrato nordafricano, ha avvicinato un uomo sulla banchina provando a vendergli della droga. Quello che non sapeva era che non si trattava di un pendolare o un viaggiatore occasionale ma di un agente della polizia ferroviaria in borghese impegnato in un servizio di controllo del territorio.

Appena ha compreso il suo errore lo spacciatore ha tentato di dileguarsi fuggendo sul retro della stazione. A notare la scena, però, c’era una pattuglia della polizia locale impegnata in un presidio per il controllo del territorio proprio nella zona. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e sono riusciti a fermare il sospetto in piazza Zerbi.

Una volta bloccato, il pusher è stato fotosegnalato: dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno irregolare sul territorio italiano.

