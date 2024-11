Sabato 16 novembre, l’evento inizierà alle 9,30 con Matteo Sassi di Quixihlit, che introdurrà i partecipanti all’uso del gioco per sperimentare la dislessia. Seguirà, alle 10,30, l’intervento di Maria Bondani con “Giocare con la meccanica quantistica si può (ed è divertente!)”, per mostrare come la fisica quantistica possa essere resa accessibile tramite il gioco. Alle 11,30 si terrà una sessione intitolata “Insegnanti a sorpresa”, dove vari docenti condivideranno le loro esperienze nell’uso dei giochi in contesti educativi.

Nel pomeriggio, alle 15, Giulia Misani e Giada Taribelli parleranno dell’uso dei giochi di ruolo per offrire esperienze di crescita ai ragazzi, mentre alle 16 Simone Martellotti affronterà il tema del “Gioco di ruolo e disabilità” presentando l’esperienza di Cascina Biblioteca. La giornata si concluderà con Simone Sottocorno, che alle 17 guiderà una sessione sul ruolo del gioco nella psicoterapia di gruppo per adolescenti.

Domenica 17 novembre, l’evento riprenderà alle 11 con Oscar Suriano, che illustrerà la figura dell’operatore ludico e l’importanza del gioco nelle biblioteche e nelle “Case dei giochi”. Alle 14 sarà il turno di Alessandra Tulipano Di Franco, Teresa Gregorini e Greta Spinelli, che discuteranno sull’impatto del gioco senza schermi, con la sessione “Non solo Fortnite: gioco senza video è gioco meglio”. La giornata terminerà con Giorgio Rusconi alle 15, che racconterà le sue esperienze di gioco di ruolo con i bambini.

Oltre agli incontri, saranno presenti sessioni di gioco con il supporto dei tutor e degli autori stessi. Tra queste, sabato dalle 10,30 alle 16, Matteo Sassi terrà la sessione “Sperimentare la dislessia con il gioco”, e dalle 18 alle 18,30 il dott. Sottocorno guiderà un gruppo specializzato nel gioco di ruolo per adolescenti. In serata, dalle 20 alle 23, l’associazione “Terzo Conclave” organizzerà sessioni di gioco di ruolo per partecipanti di tutte le età. Domenica, le attività proseguiranno con sessioni di gioco gratuite, sempre a cura del “Terzo Conclave” e “Gilda dei narratori”, dalle 14,30 alle 16,30.

“Saronno in gioco” si presenta quindi come un’opportunità preziosa per esplorare il potere del gioco come strumento di apprendimento e connessione sociale. Per partecipare, è richiesta l’iscrizione attraverso il sito ufficiale dell’evento.

