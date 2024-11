Città

SARONNO – Continua a far discutere il prolungato malfunzionamento della scala mobile del binario 6 (dove ferma il Malpensa express) alla stazione di Saronno Centro, in disuso da oltre un anno e mezzo. Dopo molte segnalazioni e lamentele da parte dei pendolari e dei viaggiatori, finalmente sembra muoversi qualcosa. Il Comitato viaggiatori di Trenord per il nodo di Saronno esprime una speranza condivisa dai tanti utenti della linea: “Smontaggio e rimontaggio completo della scala mobile per il binario 6. Che sia la volta buona?”

La questione era già stata sollevata a giugno 2024, quando gli utenti della stazione avevano evidenziato la questione del lungo periodo di inattività della scala mobile, un disagio importante per pendolari, anziani e persone con mobilità ridotta che ogni giorno frequentano lo scalo.

Ora, con l’inizio dei lavori di smontaggio e il successivo rimontaggio previsto, c’è una rinnovata fiducia che i tempi di attesa possano finalmente giungere al termine. Il Comitato viaggiatori si augura che gli interventi vengano completati rapidamente e che la scala mobile possa tornare in funzione al più presto, risolvendo un problema che si protrae da troppo tempo.

(foto: i lavori in corso sulla scala mobile)

14112024