UBOLDO – Dal 17 al 21 novembre, Uboldo ospiterà il “Tris del Cuore,” una serie di eventi sportivi e culturali organizzati per sensibilizzare il pubblico sui temi dello sport e della disabilità. La manifestazione, promossa da Atletica Libertas Uboldo e Asso, in collaborazione con Helios e con il patrocinio del Comune di Uboldo, prevede appuntamenti sportivi e momenti di riflessione sociale.

L’evento principale, “Cross del Cuore,” si terrà domenica 17 novembre al centro sportivo Claudio Galli. I partecipanti potranno cimentarsi in prove di corsa, mountain bike e skate, con una quota di iscrizione di 5 euro per ogni prova. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione “Tutto è super-abile,” che opera per sostenere e promuovere l’inclusione delle persone con disabilità.

Il secondo appuntamento del “Tris del Cuore” è previsto per martedì 19 novembre, alle 21, all’oratorio San Pio Martire di Uboldo. La serata prevede la proiezione gratuita del film “Tir Libero.” La pellicola racconta la storia di un giovane venticinquenne di bell’aspetto, dotato di grande talento per il basket ma dal carattere arrogante. La sua vita cambia improvvisamente quando scopre di essere malato e inizia a svolgere attività sociali in un centro di riabilitazione per disabili. Al termine della proiezione, seguirà un breve dibattito aperto al pubblico.

La manifestazione si concluderà giovedì 21 novembre, sempre alle 21 all’oratorio San Pio Martire, con la presentazione del libro “Baskin a 360°” di Roberto Assolini. Il libro esplora il baskin, una disciplina sportiva innovativa pensata per includere persone abili e disabili, maschi e femmine, in un ambiente di gioco condiviso e senza barriere. Alla serata interverranno Tiziana Sinigaglia, presidente della Assi Aps e allenatrice di baskin, e Alexy Valet, formatore Eisi e dottorando in scienze motorie e culture, disabilità e inclusione.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor, tra cui Santino Servizi Funebri, promotore dell’iniziativa “Lo sport è vita,” per il loro sostegno alla realizzazione del “Tris del cuore.”

La manifestazione si propone come un’opportunità di sensibilizzazione e inclusione, combinando la passione per lo sport con un messaggio di solidarietà e supporto alle persone con disabilità.