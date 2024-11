Cronaca

SARONNO – Un giovane di 18 anni è rimasto ferito oggi a Saronno quando con la moto si è scontrato con una automobile: è successo in via Colombo proprio nell’area che si trova alle spalle dell’ospedale cittadino. Erano le 12.30: si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina; a seguire il trasferimento del ferito al nosocomio di Castellanza, il ragazzo ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi avenissero in tutta sicurezza e poi hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio: polizia locale nella zona dove si è verificato l’incidente)

