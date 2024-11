Calcio

SARONNO – Quello che mister Fiorenzo Roncari chiede alla squadra in questo periodo è la contiiuità, di rendimento, di attenzione e auspicabilmente anche di risultati: il riferimento va al Fbc Saronno che ancora non sembra avere trovato la sua strada nel campionato di Eccellenza, con belle prove che si alternato a capitomboli come quello di domenica scorsa a Mariano Comense. Domani l’avversario è sulla carta abbordabile, un Base 96 Seveso che da inizio annata veleggia nei bassifondi.

A livello di formazione, dovrebbero essere tutti presenti, disponibile anche l’ultimo arrivato, il centrocampista De Vincenzo, ex Meda.

“Speravamo che Mariano fosse il trampolino di lancio per un finale di andata importante, ci riproviamo contro il Base con la consapevolezza che se facciamo le cose che facciamo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Contro il Base sarà la svolta? Delle squadra che sono in difficoltà non mi fido. Ci dobbiamo ritrovare, vincere la partita perchè in casa dobbiamo vincere ed abbiamo probabilmente un’altra caratura, bisogna avere la volontà e determinazione di metterla in campo” rimarca mister Roncari.

Domenica in zona va in scena anche Caronnese-Meda: qui i convocati.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

16112024